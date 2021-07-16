«Зенит» реализовал почти всю билетную квоту на матч за «Суперкубок»

Футбольный клуб «Зенит» на данный момент сумел продать своим болельщикам около 1,5 тысячи билетов на матч «Олимп» - Суперкубок России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Матч «Зенит» - «Локомотив» состоится в Калининграде 17 июля. Оба клуба получили по 2000 билетов на продажу среди своих болельщиков. Остальные билеты поступили в продажу.

«На данный момент продано около 1,5 тысячи билетов, а в свободной продаже осталось чуть менее 500 билетов», - сказали в пресс-службе.

Вместимость калининградского стадиона - 35 тысяч зрителей. В день проведения матча за Суперкубок России разрешенная вместимость арены с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм не будет превышать 70% от максимальной.