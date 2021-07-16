Источник: Украинские клубы обяжут наносить на форму лозунг «Слава Украине!»

Украинская футбольная ассоциация обязала клубы, участвующие в чемпионате страны, разместить логотип со слоганом «Слава Украине!». Об их форме сообщает Football.ua.

Согласно источнику, теперь клубы-участники украинской Премьер-лиги должны будут носить на своих игровых формах большой логотип УФА, который включает карту Украины и официальный слоган организации - «Слава Украине! Героям слава!». Расположение эмблемы также четко выверено - центральная часть груди: посередине между логотипами клуба и технического спонсора команды. Клубы должны наносить этот логотип на Премьер-лигу, Матчи Кубка Украины и Суперкубка Украины.