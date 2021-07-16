Опубликован список наиболее подорожавших игроков после Евро-2020

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов после ЧЕ-2020. Примечательно, что в этот список попали сразу четыре игрока сборной Украины, а вот представители сборной России в него не вошли.

В тройку самых дорогих игроков с Евро-2020 входят полузащитник «Барселоны» и Испании Педри, вингер «Ювентуса» и Италии Федерико Кьеза, а также полузащитник «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Кэлвин Филлипс. Стоимость указанных футболистов увеличилась на 10 миллионов евро.

Также стоит отметить успехи британца Люка Шоу, который подорожал на 7 миллионов евро. Датчанин Миккель Дамсгаард добавил такую ​​же сумму к своей трансфертной цене. Отдельно отметим Джанлуиджи Доннарумму, который был признан лучшим игроком Евро-2020, но портал повысил его стоимость всего на 5 миллионов евро.