Гарай объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай завершил профессиональную футбольную карьеру, о чем он сообщил в своем Instagram. 34-летний футболист подчеркнул, что причиной такого решения стала травма, от которой он так и не смог оправиться за три сезона.

«Сегодня, 16 июля, я прощаюсь со своей карьерой профессионального футболиста. Признаюсь, я хотел бы продолжить выступление и был уверен, что закончу позже, но все сложилось иначе», - написал Гарай в своем Instagram.

34-летний футболист играл за «Зенит» с 2014 по 2016 годы. В составе питерского клуба выиграл чемпионат России (сезон 2014/15), Кубок (2015/16) и Суперкубок (2015, 2016). Гарай также играл за «Бенфику», «Расинг», «Реал Мадрид» и «Ньюэллс Олд Бойз».