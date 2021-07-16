Госдума отреагировала на возможную форму украинских команд с политическом оттенком

Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, прокомментировал информацию о том, что украинские клубы обязаны поставить лозунг «Героям слава!» с картой Крыма

«Удивительно, что на форме украинских клубов будут на территории не только Украины, но и других стран. Странно, что будут использоваться и националистические лозунги. Но, как говорится, это внутреннее дело самой Украины. Пусть делают, не надо на это реагировать, а делать выводы. Для кого они это делают? Во-первых, они, наверное, хотят как-то попытаться на нас повлиять. Не знаю, насколько нам будет интересно, что делается во внутреннем чемпионате Украины. Мне лично это не интересно, как и большинству российских болельщиков», - сказал Свищев в интервью корреспонденту« Чемпионата ».