Игроков сборной Италии наградили орденами за выступление на Евро-2020

Президент Италии Серджио Маттарелла наградил игроков национальной сборной медалями за победу на чемпионате Европы 2020 года, сообщается на сайте федерации футбола Италии.
Все игроки получили высший орден страны - «За заслуги перед Итальянской республикой». Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина и главный тренер команды Роберто Манчини стали главными офицерами (третье место из шести по значимости). Габриэле Ориали и Джанлука Виалли получили статус Командора Ордена 4-й степени. Капитан сборной Джорджио Кьеллини стал кавалером ордена (5-я степень), все остальные игроки стали рыцарями (6-я степень).
Напомним, что сборная Италии стала победителем чемпионата Европы - 2020.
источник: Федерация футбола Италии