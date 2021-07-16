Валерий Непомнящий: давление вокруг Дзюбы никогда не сломает его

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы нападающего «Зенита» Артема Дзюбы поехать на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщает Sport24.

«Негативный фон вокруг сборной никогда не сломит Дзюбу. Я знаю Артема, в такой ситуации он никогда в жизни не завершил бы карьеру в сборной. Он будет сражаться до последнего, как настоящий лев. Данные Дзюбы позволяют ему претендовать на роль основного нападающего на предстоящем чемпионате мира», - сказал Непомнящий.

На Евро-2020 Дзюба провел три матча, забив пенальти в поединке против Дании. Россияне не смогли выйти из группы, набрав три очка.