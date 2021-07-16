Евгений Трефилов о Черчесове: «Дохлого льва каждый может пнуть»

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), заслуженный тренер России Евгений Трефилов рассказал об увольнении тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова.

«Все набросились на Черчесова, но пнуть «мертвого льва» может каждый. Мне жалко его. Нам нужно увидеть, чему мы учим детей? Почему после длинных передач мяч от наших футболистов отскакивает от стены, а иностранные осторожно берут его на ноги? Значит, они этому научились, а наши - нет.

Здесь ко мне приходят плохо подготовленные люди. Получается, и мне нужно спуститься до самого дна и научить их азам - это самое ужасное. Мне нужно научить их основам, а не команду, которую нужно создавать. Я говорю своим примером - ко мне приходят футболисты ДЮСШ, и я сразу вижу: с одним за пять лет работы, а с другим за два года. Что ж, некогда, когда задача совсем другая - нужно отработать командные взаимодействия, объяснить, кто и где должен быть в тот или иной момент. Все. Когда быстро всех возьмешь, объяснишь, тогда придет командная работа», - рассказал Трефилов в интервью «Чемпионату».

Трефилов является Чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016), серебряным призёром Игр XXIX Олимпиады в Пекине (2008), Чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2006, 2018) и бронзовым призёром чемпионата Европы (2000, 2008).