Евгений Трефилов: Сборной России нужен наш тренер, иначе как достучаться до сердца спортсмена?

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), заслуженный тренер России Евгений Трефилов отдал предпочтение российскому кандидату на должность наставника национальной сборной по футболу.

«Ставить иностранца или нашего? Это простой вопрос. Нужно ставить россиянина, а не придумывать. Другие виды спорта говорят, что это правильный путь. Я смотрел игру нашей женской волейбольной команды, которую возглавляет итальянец: слушал тайм-ауты и задавался вопросом: а кроме «иди, играй», он еще может что-то сказать? Что это такое? Это не правильно. У нас русский менталитет, но как иностранцу достучаться до сердца спортсмена?», - сказал Трефилов в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев летит на встречу с коллективом Российского футбольного союза.