Экс-полузащитник «Зенита» Жулиано перешел в «Коринтианс»

Полузащитник Жулиано подписал контракт с бразильским футбольным клубом «Коринтианс». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Договор с игроком рассчитан до конца 2023 года.

Жулиано 31 год, в сезоне 2020/21 бразилец выступал за турецкий клуб «Истанбул Башакшехир». В составе команды провел 32 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.

В составе питерского «Зенита» Жулиано сыграл в сезоне 2016/17 и стал чемпионом России. Полузащитник также выступал за бразильские клубы «Интернационал» и «Гремио», украинский «Днепр», турецкий «Фенербахче» и «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.