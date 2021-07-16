Источник: Бердыев летит на встречу с РФС обсуждать возможное назначение на пост главного тренера

Прямо сейчас сотрудники Российского футбольного союза ждут очень важного гостя. К ним на встречу летит тренер Курбан Бердыев, - сообщает Telegram канал Baza.

По данным источников, Бердыев уже находится в самолете из Алма-Аты. Его можно назвать одним из основных кандидатов на место главного тренера сборной России по футболу. Несмотря на слухи о иностранных специалистах (о бывшем тренере Германии йоахиме Лёве и португальце Андре Виллаше-Боаше), в РФС сконцентрировались на российском кандидате.

Последние несколько лет Бердыев не тренировал, однако он не против занять пост главного тренера сборной России.