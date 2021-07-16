Федун признался, что предлагал Тедеско РФС в качестве главного тренера сборной России

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что предложил исполкому РФС рассмотреть кандидатуру немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

«Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для (сборной) России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят. Кто обсуждался ещё? Не имею права говорить, это внутренняя кухня», - передает слова Федуна РИА Новости.

Тедеско был главным тренером «Спартака» с осени 2019 года по май 2021-го, под его руководством красно-белые выиграли серебряные медали чемпионата России и путевку в квалификацию Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Пост тренера сборной России освободился после расторжения контракта со Станиславом Черчесовым 8 июля.