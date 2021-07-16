Черышев забил победный гол в ворота бывшей команды

16 июля состоялся товарищеский матч, в котором играли «Валенсия» и «Вильярреал». Встреча завершилась победой «летучих мышей» со счетом 3:2.

Полузащитник «Вильярреала» Рубен Пенья открыл счет в компенсированное время в первом тайме. На 67-й минуте защитник Хорхе Куэнка удвоил преимущество. На 68-й минуте нападающий Ману Вальехо отыграл один гол, а на 86-й минуте реализовал пенальти и оформил дубль. На 90-й минуте победный гол забил полузащитник сборной России Денис Черышев.

Черышев играет за «Валенсию» с 2018 года, его контракт действует до лета 2022 года. За свою карьеру Денис также защищал цвета «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В прошлом сезоне 30-летний полузащитник сыграл 21 матч в Примере и отдал три голевые передачи.