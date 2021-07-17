Ларссон объявил о завершении карьеры в сборной Швеции

«Это было одно из самых сложных решений в моей карьере, но пришло время прощаться. Моя первая мечта, когда я был маленьким мальчиком, - однажды одеть футболку сборной Швеции. 13 лет, 133 матча и пять международных турниров спустя я не могу описать словами ту гордость и страсть, которые чувствовал каждый раз, когда надевал эту футболку.

Но пришло время взять на себя ответственность следующему поколению, и я уверен в блестящем будущем шведского футбола.

Спасибо всем игрокам, с кем я разделил это невероятный путь. Также хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас всме это время! Но самое большое спасибо я хочу выразить своей семье, которая поддержала меня и дала мне шанс осуществить мою мечту», - написал Ларссон в своем инстаграме.

Напомним, что 36-летний Ларссон выступал за сборную Швеции на протяжении 13 лет − с 2008 по 2021 годы.