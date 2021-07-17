Валлийский полузащитник Гарет Бэйл не будет выступать за «Тоттенхэм» в предстоящем сезоне.

- Бэйл не будет частью нашей команды в предстоящем сезоне, - цитирует ВВС главного тренера лондонской команды Нуну Санту.

Ранее Бэйл, который должен вернуться в «Реал» после окончании аренды в «Тоттенхэме», сообщил о том, что ведет переговоры с мадридским клубом о расторжении контракта.

По информации ABC.es, валлиец после ухода из «Реала» хочет закончить футбольную карьеру и начать профессионально развиваться в гольфе. Отмечалось, что окончательное решение вингер должен принять после чемпионата Европы-2020.

Добавим, что в минувшем сезоне 31-летний Бэйл провел в «Тоттенхэме» на правах аренды, записав на свой счет 16 забитых мячей и три результативные передачи в 34 матчах за английский клуб.