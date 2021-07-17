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17 июля 10:54

Вячеслав Караваев: Матч за Суперкубок - серьезная игра за титул

Встреча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 17 июля в Калининграде.

Защитник санкт-петербургского клуба Вячеслав Караваев поделился мнением о предстоящем матче с железнодорожниками за Суперкубок России.

- Матч за Суперкубок - серьезная игра за титул, не понимаю тех, кто относится к ней как к выставочной. Трофей - это всегда трофей, а в начале сезона - еще и позитивные эмоции на весь чемпионат, - приводит слова Караваева ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

Добавим, для «Зенита» и «Локомотива» предстоящий матч за Суперкубок России станет девятым в истории. Из восьми предыдущих попыток для петербуржцев пять оказались успешными. Железнодорожники выиграли три трофея и потерпели пять поражений.

Отметим, что ранее «Зенит» и «Локомотив» четыре раза встречались между собой в матче за Суперкубок. Трижды сильнее были петербуржцы (2008, 2015, 2020). Единственную победу москвичи одержали в 2019 году.

источник: ТАСС
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