Российский клуб сделал предложение «Барселоне» о трансфере Брейтуэйта

Один из клубов РПЛ сделал предложение «Барселоне» по трансферу датского нападающего Мартина Брейтуэйта.

По информации Sport.es, несмотря на то, что срок контракта Брейтуэйта с испанским клубом истекает в июне 2024 года, 30-летний футболист дал согласие на переход в другую команду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена выручить за Брейтуэйта порядка 15 миллионов евро.

Добавим, что датчанин перешел в «Барселону» в феврале 2020 года. Трансфер нападающего из «Леганеса» обошелся каталонскому клубу в 18 миллионов евро. Всего нападающий принял участие в 53 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.