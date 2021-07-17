Кокорин отправился на сбор с «Фиорентиной»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин отправился вместе с командой на сбор в Моэну.

Пресс-служба клуба показала, как футболисты, в том числе и российский нападающий, садятся в поезд.

Ранее сообщалось, что 30-летний форвард досрочно вышел из отпуска. Он прибыл в тренировочный центр на два дня раньше партнеров по «Фиорентины». Кокорин проводил индивидуальные занятия, чтобы произвести впечатление на нового наставника команды Винченцо Итальяно.

В минувшем сезоне Кокорин провел четыре матча за итальянскую команду, в которых не смог отметиться результативными действиями, заработав одну желтую карточку.