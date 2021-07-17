СМИ: Кордоба перешел из «Герты» в «Краснодар»

Колумбийский форвард берлинской «Герты» Джон Кордоба стал игроком «Краснодара».

Как отмечает журналист телеканала Caracol Диего Руэда, сумма трансфера и срок контракта 28-летнего колумбийца с российский клубом не уточняются.

Отметим, действующий контракт форварда с «Гертой» рассчитан до конца июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Добавим, что ранее Кордоба играл за испанские «Эспаньол» и «Гранаду», а также немецкий «Майнц».