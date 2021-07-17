Михаил Боярский: Бердыев не подходит сборной России, пускай и дальше занимается клубами

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера национальной команды по футболу.

- Мне кажется, Бердыев не подходит сборной России. Я и «Рубин» никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны, - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бердыева называют одним из основных кандидатов на замену Станиславу Черчесову, который покинул национальную команду несколько дней назад после неудачного выступления на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что если Бердыев возглавит сборную России, то одним из его помощников может стать Сергей Игнашевич. Многолетний лидер обороны ЦСКА и национальной команды в прошлом сезоне тренировал московское «Торпедо», однако покинул клуб в марте и в настоящий момент находится без работы.

Отметим, что глава РФС Александр Дюков сообщил, что с новым тренером сборной ясность наступит до старта чемпионата России – то есть до 23 июля.