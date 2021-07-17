В Мексике открылась церковь в честь Марадоны

В мексиканском штате Пуэбла открылась первая в стране церковь в честь Диего Марадоны.

Как сообщает «МК-Спорт», посетителей церкви приветствуют изображения знаменитого футболиста в мексиканской шляпе сомбреро, а у входа стоит пара больших ваз с футбольными мячами.

Как отмечает издание, внутри помещения католические иконы развешаны рядом с фотографиями и плакатами Марадоны. Среди снимков детские кадры будущей звезды и запечатленные на фото встречи спортсмена с покойным кубинским лидером Фиделем Кастро и папой Римским Франциском.

Напомним, что первая в мире церковь в честь футболиста открылась в 1998 году в аргентинском городе Росарио.