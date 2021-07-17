«Крайне важно избежать изъянов в системе». Федун поддержал реформу российского футбола

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал предстоящую реформу лиг российского футбола «Юпитер 16».

- В целом я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе, - приводит слова Федуна «МК-Спорт» со ссылкой на «РИА Новости».

Напомним, что в минувший вторник РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

В пятницу представитель компании Питер Ньювенхейс назвал формат реформы российского футбола «Юпитер 16» наиболее предпочтительным для реализации.