Тренер «Зенита»: Полагаю, что Семак станет главным тренером сборной России в будущем

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о возможном будущем тренера клуба из Санкт-Петербурга Сергея Семака.

«Мы говорили с Семаком, что он - один из вариантов замены Станислава Черчесова. Но у Сергея Богдановича есть контракт с «Зенитом», плюс к нему никто не ходил.

Станет ли он в будущем главным тренером сборной? Я думаю, что да. Это очень достойная позиция. Семак - победитель по духу. Думаю, в будущем ему это будет интересно», - сказал Вильям де Оливейра в интервью «Чемпионату».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время он смог выиграть с командой 3 чемпионства подряд, один раз Суперкубок (2020) и Кубок России (2019/20).