Оливье Жиру перешел в «Милан»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру переехал в «Милан», сообщает пресс-служба итальянской команды. Срок действия контракта футболиста с «Миланом» не разглашается. Жиру будет играть за миланский клуб под 9-м номером.

Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за 17 миллионов евро. С тех пор он сыграл за «аристократов» 119 встреч во всех турнирах, в которых забил 39 голов и 14 передач. С 2011 года Жиру вызывают в сборную Франции. В составе сборной нападающий - чемпион мира (2018).

«Милан» набрал 79 очков в 38 матчах и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии в сезоне 2020/2021. Миланский «Интер» (91) стал чемпионом страны.