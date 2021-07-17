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17 июля 16:57
автор: Александр Бойченко

Бывший игрок «Краснодара» Гранквист объявил о завершении карьеры

Последним клубом футболиста был шведский «Хельсинборг».

Экс-защитник «Краснодара» Андреас Гранквист решил завершить профессиональную карьеру. Об этом 36-летний швед написал в Instagram.

В прошлом сезоне Гранквист играл за шведский «Хельсингборг», за который провел пять матчей и не показал никаких результативных действий.

«Я боролся и много работал, чтобы быть справедливым по отношению к себе и своим товарищам по команде на поле. Моя голова хотела продолжить, но мое тело говорило «нет». В последнее время я разговаривал со своей семьей и сам много думал. В этой теме, теперь пора вешать бутсы на гвоздь», - написал Гранквист. Не у всех была такая долгая карьера, как у меня, я играл в футбол на высшем уровне в пяти странах, я представлял свою страну и в последние годы был капитаном национальной сборной, это было очень важно для меня.»

Гранквист выступал за «Краснодар» с 2013 по 2018 год. В составе краснодарской команды швед провел 181 матч, в котором забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

источник: Instagram
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