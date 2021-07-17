Гилерме: В России нет игроков лучше Мухина на его позиции

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Максиме Мухине.

«Когда я впервые узнал, что Мухин уезжает, да, очень удивился. Для клуба тоже было очень тяжело. Я понимаю сторону клуба. К сожалению, предыдущее руководство сделало в его контракте условия, которые связали команде руки. Это была действительно очень сложная ситуация. Мне было грустно, когда я узнал об этом, потому что он хороший футболист - сегодня в России нет игроков лучше Мухина на его позиции.

Он очень быстр для опорника, настоящий боец, у него хороший первый пас. Но что делать? Мы ищем других», - цитирует Гилерме Sport24.ru

8 ноября 2020 года Мухин дебютировал в Российской Премьер-лиге в матче против московского «Динамо». В середине второго тайма он вышел вместо Даниила Куликова.

19 мая 2021 года подписал контракт с ЦСКА.