Гилерме остался недоволен решением Черчесова по вопросу позиции вратаря

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме раскритиковал Станислава Черчесова удаления вратаря Антона Шунина из стартового состава после первого матча Евро-2020 против Бельгии (0:3), передает Sport24.ru.

Напомним, что вместо Шунина место у ворот занял Матвей Сафонов.

«Черчесов поставил Шунина в основу, он отыграл отборочный цикл. Не думаю, что в матче с Бельгией произошла грубая ошибка. Если ставите на первое место человека, то иди с ним до конца, доверяй ему и дальше. Я уверен, что Сафонов еще долго будет играть в сборной, потому что у него большой потенциал», - сказал Гилерме.

Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф. Сафонов провел матчи с Финляндией (1:0) и Данией (1:4). 8 июля Черчесов покинул пост наставника национальной сборной.