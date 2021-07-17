Валерий Баринов считает, что Семин должен тренировать сборную

Актер Валерий Баринов считает, что сборную России должен возглавить экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин, передает Sport24.

«Мой кандидат на пост главного тренера сборной России - Юрий Семин. При нем сборная ни разу не проиграла. Он умеет тренировать нынешнюю команду и, уверен, добьется в ней успеха. Он не вызывает ко мне вопросов », - сказал Баринов.

Семин возглавил сборную России в 2005 году.

8 июля был уволен Станислав Черчесов, возглавивший сборную в 2016 году. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.