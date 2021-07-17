Суперкубок-2021: Дзюба остался в запасе на матч с «Локо»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России - 2021.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Вендел, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Дриусси.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Ловрен, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Смолов.
Запасные: Худяков, Савин, Магкеев, Чёрный, Живоглядов, Ненахов, Рыбчинский, Миранчук, Зинович, Бабкин, Касимов, Лисакович.