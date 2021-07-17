«Ювентус» хочет предложить контракт Роналду с понижением зарплаты

Руководство туринского футбольного клуба «Ювентус» и португальский нападающий Криштиану Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта.

Как сообщил в своем Twitter журналист Николо Скира, клуб намерен предложить звездному форварду соглашение, рассчитанное до 2023 года, которое снизит заработную плату с 31 миллиона евро до 20 миллионов евро.

36-летний Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года. На его счету 101 гол и 22 передачи в 133 матчах за туринскую команду, с которой он дважды выигрывал Серию А и Суперкубок Италии, а также один раз - Кубок Италии.

Текущее соглашение Роналду с клубом действует до лета 2022 года.