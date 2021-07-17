Томас Цорн присутствует на матче Суперкубка

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн замечен на трибунах калининградского стадиона, где сегодня проходит матч за Суперкубок России «Зенит» - «Локомотив».

Напомним, Цорн был генеральным директором «Спартака» с мая 2019 года по июль 2020 года. На этой должности Цорна сменил Шамиль Газизов, проработавший в московском клубе около полугода.

После ухода Цорна из руководства красно-белых СМИ появилась информация, что специалист займет одну из лидирующих позиций в «Локомотиве» вместе с Ральфом Рангником. Последний в итоге подписал контракт с «железнодорожниками», и вопрос о приезде Томаса Цорна в «Локо» до сих пор не поднимался.