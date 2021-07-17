Юрий Дюпин: Думаю, к матчу со «Спартаком» в чемпионате мы выйдем в боевом составе

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий сможет скорректировать игру команды в начале предстоящего сезона. Такое мнение высказал голкипер казанцев Юрий Дюпин, комментарий которого цитирует телеканал «Матч ТВ».
В субботу «Рубин» проиграл «Сочи» (1:3) в матче третьего тура Париматч Премьер. На турнире клуб также проиграл московскому «Спартаку» (0:4) и обыграл подмосковные «Химки» (1:0).
«Мне кажется, что в этой игре мы должны были получить больше положительных результатов от атаки, потому что в защите были люди, которые мало играют на этих позициях», - сказал Дюпин. В матче со «Спартаком» мы выйдем в боевом составе. Поэтому я не вижу причин предъявлять претензии к молодым игрокам, которые впервые играют на этой позиции».
В первом туре предстоящего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги «Рубин» сыграет 24 июля дома со «Спартаком».