Маринато Гилерме: фанаты «Спартака» орут на меня уже 4 года, и никто ничего не предпринимает

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал конфликт с болельщиками «Спартака», передает Sport24.

«Уже 4-5 лет на меня кричат. И ничего не происходит. Их штрафуют по 200, 500 тысяч, и это ничего не меняет. Нам нужно сделать что-то более жесткое. Понятно, что они будут делать это каждый раз. Я уверен, что если я сыграю сейчас, они снова будут кричать в мою сторону», - сказал Гилерме.

Напомним, в матче сезона 2020/21 фанаты «Спартака» оскорбили Гилерме, а голкипер продемонстрировал им неприличный жест, за что был дисквалифицирован на две игры.