Валерий Баринов: 6:1 от «Зенита» Николича ничему не научили

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита» «СЭ» (0: 3) в матче за Суперкубок России.

«Николич наступил на те же грабли, 6:1 его ничему не учили. Играть таким составом против «Зенита» в атаке - очень глупое решение. Не понимаю тренера, почему Миранчук не выходит в стартовом составе, без него этой команде почти некому забивать. «Зенит» сегодня ничего особенного не показал. Два гола «Локомотив» придумал для себя, поэтому ошибиться грубо невозможно. Обе команды сегодня не показали хорошего футбола. Вроде бы только «Спартак» выйдет к сезону в боевой готовности, все остальные еще не готовы на все сто», - сказал Баринов в интервью корреспонденту «СЭ».

«Зенит» победил в Суперкубке во второй раз подряд.