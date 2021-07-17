Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в матче против «Локомотива»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (3: 0).

«В первом тайме мы были не в лучшей форме, во втором мы выглядели лучше. Рад, что мы выиграли сложный матч. Спасибо всем, кто вышел и собрал команду для игроков, болельщиков, семьи.

Наше давление было фрагментарным. Были моменты быстрых контратак «Локомотива», они создавали нам проблемы, поэтому будем работать по всем компонентам», - передает слова Семака «Чемпионат».

«Зенит» во второй год подряд выиграл Суперкубок России. Для Сергея Семака это уже шестой трофей подряд.