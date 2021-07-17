Властимир Петржела: Семаку лучше бы позаботиться о том, чтобы выйти из группы в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился своим мнением о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера сборной России.

«Я читаю новости, знаю, что сборная России ищет тренера. Семак? Почему нет? Хороший вариант. Но Сергею будет лучше, если он останется в «Зените». Он еще молод, а команда состоит из опытных профессионалов. Для начала, пусть будет лучше, Семак постарается выйти из группы Лиги чемпионов - об этом нужно думать, а не о сборной », - сказал Петржела в интервью «Чемпионату».

Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч прошел в Калининграде на одноименном стадионе и завершился победой сине-бело-синих со счетом 3:0.