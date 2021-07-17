Президент «Торпедо» заявил, что у команды есть шанс пробиться в РПЛ

Московское «Торпедо» сможет попасть в Тинькофф - Российскую Премьер-лигу (РПЛ) по окончании сезона, если сыграет в других матчах, как против «Спартака-2». Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Денис Маслов.

В субботу «Торпедо» в домашнем матче второго тура «Олимпа» - Национальной футбольной лиги (ФНЛ) со счетом 5:0 обыграло «Спартак-2».

«Если будем так играть, будет путевка в РПЛ», - сказал Маслов.

В сезоне 2020/21 московский клуб занял шестое место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 42 матчах, и не смог выйти в Премьер-лигу. В этом сезоне после двух туров клуб находится на второй строчке с шестью очками.