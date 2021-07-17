Себастьян Дриусси: Я счастлив, что мои усилия помогли одержать победу

Аргентинский полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

«Мы готовились к сезону около месяца. Мне кажется, у нас был отличный матч - соперники был очень сложным, но мы сделали все, что отрабатывали на сборах. Я рад, что мы смогли выиграть еще один титул», - цитирует слова Дриусси «Матч ТВ».

«Когда мне удается начать матч с первых минут, это дополнительная мотивация для меня. Сегодня я просто сделал то, что обычно делаю: выложился на полную. Я счастлив, что сегодня мои усилия привели к победе», - добавил аргентинец.

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 и второй раз подряд выиграл Суперкубок России. Сезон Российской Премьер-лиги 2021/22 стартует 23 июля. «Зенит» проведет свой первый матч 24 июля, сыграв на выезде с «Химками».