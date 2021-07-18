Юрий Семин: Тактическая ситуация Семака помогла вскрыть оборону «Локо» в матче за Суперкубок

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на поражение железнодорожников в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:3).

«В «Зените» прекрасно тактически сработали. Они знают, что «Локомотив» выходит в короткий пас от вратаря — как раз так три мяча и забили… Тактическая ситуация Сергея Семака помогла вскрыть оборону «Локо». Семак сыграл блестяще», - приводит «Чемпионат» слова специалиста.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоялся 17 июля в Калининграде. Голами в составе победителей отметились Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.

Новый сезон чемпионата РПЛ стартует 23 июля.