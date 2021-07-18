Нобель Арустамян: Бердыев не встречался ни с кем из РФС, и пока такой встречи не планируется

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Курбан Бердыев прилетел в Москву по делам московского «Кайрата».

«Вчера я случайно оказался в одной компании с Курбаном Бердыевым. Мы недолго, но интересно пообщались. В столицу Курбан Бекиевич прилетел по делам московского «Кайрата» из второй лиги – фарм-клуба казахстанского «Кайрата». Из своих источников знаю: этим летом Бердыев не встречался ни с кем из РФС, и пока такой встречи не планируется.

РФС по-прежнему ищет сменщика Черчесова, фокус – на иностранный рынок. Фигура Бердыева на сегодня не обсуждается – при этом внутри «футбольной семьи», то есть всей структуры РФС и руководства РПЛ, определенные силы лоббируют Курбана Бекиевича. До Александра Дюкова попытаются донести: эта кандидатура сейчас оптимальна», - написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, что Бердыева называют одним из основных кандидатов на замену Станиславу Черчесову, который покинул национальную команду несколько дней назад после неудачного выступления на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что если Бердыев возглавит сборную России, то одним из его помощников может стать Сергей Игнашевич. Многолетний лидер обороны ЦСКА и национальной команды в прошлом сезоне тренировал московское «Торпедо», однако покинул клуб в марте и в настоящий момент находится без работы.

Отметим, что глава РФС Александр Дюков сообщил, что с новым тренером сборной ясность наступит до старта чемпионата России – то есть до 23 июля.