СМИ: Черчесов вылетел в Москву на переговоры по потенциальному трудоустройству

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов вылетел в Москву для переговоров по потенциальному трудоустройству .

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, 57-летний специалист прервал отпуск в Северной Осетии. О том, кто предлагает работу Черчесову, пока не сообщается.

Напомним, что об отставке специалиста стало известно 8 июля. Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после неудовлетворительного выступления на чемпионате Европы.

На турнире национальная команда заняла последнее место в группе В и не прошла в плей-офф.