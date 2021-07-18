Николай Валуев: Лимит в РПЛ стоит оставить таким, какой он есть

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал возможный лимит на легионеров в чемпионате России.

«Что касается лимита на легионеров, то мы с ним уже столько копий наломали. Конечно, хотелось бы, чтобы уклон был в сторону наших футболистов, но мы не получим быстрого результата, если начнем использовать меньше легионеров. А в первое время так вообще скатимся в еврокубках. Так что думаю, лимит стоит оставить таким, какой он есть, и заниматься внутренними проблемами — детскими школами, отбором, обкатывать наших парней за рубежом и так далее», — приводит слова чиновника Sport24.

Напомним, что на данный момент в российской лиге действует лимит на легионеров в формате «8+17» в заявке на матч.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 23 июля.