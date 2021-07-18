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«Химки» - «Спартак»: стартовые составы
18 июля 19:14
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автор фото: ФК "Спартак"

«Химки» - «Спартак»: стартовые составы

Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Спартак» и «Химки» опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура предсезонного турнира «Кубок Париматч Премьер».

«Химки»: Лантратов, Идову, Глушаков, Набиуллин, Сабович, Данилкин, Себаи, Камышев, Тихонов, Кухарчук, Боженов.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Ларссон, Промес, Соболев.

Запасные: Ещенко, Кутепов, Литвинов, Ломовицкий, Мирзов, Хендрикс, Игнатов, Бакаев, Крал, Мелкадзе.

Напомним, что в первом туре москвичи крупно обыграли «Сочи» (4:0), а во втором разгромили «Рубин» (4:0). Подмосковная команды в первых двух встречах турнира потерпела два поражения. В первом туре «Химки» уступили «Рубину» (0:1),а во втором проиграли «Сочи» (2:3).

источник: «Советский спорт»
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