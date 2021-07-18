Властимил Петржела: У «Зенита» нет конкурентов в России

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на победу петербургской команды в матче за Суперкубок России против московского «Локомотивом» (3:0). Встреча прошла в Калининграде 17 июля.

«Я ожидал, что будет победа «Зенита». Команда показывает класс. В России у «Зенита» нет конкурентов. Самое главное — это их выступление в Лиге чемпионов. В РПЛ он точно станет чемпионом», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч за Суперкубок прошел в Калининграде.

«Зенит» является действующим чемпионом России и примет участие в групповом турнире розыгрыша Лиги чемпионов-2021/22.