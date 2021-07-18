«Спартак» разгромил «Химки» в последнем матче предсезонного турнира

Московский «Спартак» разгромил «Химки» в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Париматч Премьер».
Встреча на «Открытие Арене» завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных португальского специалиста Руя Витории.
В составе красно-белых голы забивали Самуэль Жиго (10-я минута), Александр Соболев (21), Джордан Ларссон (29), Илья Кутепов (66) и Георгий Мелкадзе (75). У подмосковной команды отличился Егор Данилкин (89).
Напомним, что «Спартак» досрочно стал победителем турнира. Красно-белые набрали шесть очков в трех матчах. Второе место занял «Сочи» (4), третьим стал «Рубин» (2), замкнули таблицу «Химки» (0).
источник: «Советский спорт»