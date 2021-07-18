Председатель совета директоров ЦСКА отреагировал на новость о переговорах клуба с Черчесовым

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин прокомментировал слухи о том, что команду может возглавить Станислав Черчесов.
«Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры!» — написал владелец клуба в комментарии к своему посту в инстаграме.
Ранее в СМИ сообщалось, что 57-летнего специалиста пригласил именно Орешкин. На данный момент обязанности главного тренера ЦСКА исполняет бывший защитник команды Алексей Березуцкий.
Напомним, что о расторжении контракта специалиста и РФС стало известно 8 июля. Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после неудовлетворительного выступления на чемпионате Европы.