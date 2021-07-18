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18 июля 23:15
автор: Александр Поволоцкий

Председатель совета директоров ЦСКА отреагировал на новость о переговорах клуба с Черчесовым

Бывший главный тренер сборной России вернулся в Москву после отдыха в Северной Осетии.

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин прокомментировал слухи о том, что команду может возглавить Станислав Черчесов.

«Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры!» — написал владелец клуба в комментарии к своему посту в инстаграме.

Ранее в СМИ сообщалось, что 57-летнего специалиста пригласил именно Орешкин. На данный момент обязанности главного тренера ЦСКА исполняет бывший защитник команды Алексей Березуцкий.

Напомним, что о расторжении контракта специалиста и РФС стало известно 8 июля. Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после неудовлетворительного выступления на чемпионате Европы.

На турнире команда заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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