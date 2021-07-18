Председатель совета директоров ЦСКА отреагировал на новость о переговорах клуба с Черчесовым

Вот и критикуй Черчесова, что он не взял на Евро Гилерме… Как «Зенит» разгромил «Локо» в Суперкубке России

Чемпионы страны забили в Калининграде три безответных мяча в ворота «Локомотива» и начали сезон-2021/22 с завоевания очередного трофея.