Максим Орешкин: У Алексея Березуцкого есть все качества, чтобы стать большим тренером

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин отметил профессиональные качества исполняющего обязанности главного тренера команды Алексея Березуцкого.

«Завтра Алексей Березуцкий проведет первый матч в Москве на «Песчанке» в качестве главного тренера футбольного ЦСКА. У него есть все качества, чтобы стать большим тренером. Давайте пожелаем ему удачи и поддержим его! Нашему клубу нужна стабильность. Не только финансовая, но и спортивная!» — написал владелец клуба в своем инстаграме.

Добавим, что 19 июля ЦСКА проведет товарищеский матч с «Нижним Новгородом».

Ранее в СМИ сообщалось, что новым главным тренером армейцев может стать Станислав Черчесов. Вскоре Орешкин эту информацию опроверг.