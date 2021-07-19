Гол и ассист Витиньо помогли «Фламенго» разгромить «Байю»

В 12 туре чемпионата Бразилии «Фламенго» уверенно обыграл «Байю» со счетом 5:0.

В составе победителей хет-трик оформил форвард сборной Бразилии Габриэль Барбоза (Габигол). Бывший нападающий московского ЦСКА Витиньо вышел на замену на 70-й минуте и поучаствовал в двух следующих голах - отдал результативную передачу на Педро и забил сам.

Таким образом, «Фламенго» набрал 18 очков после 10 игр и занимает шестое место в в первенстве Бразилии. «Байя» с 17 очками после 12 туров - на восьмой строчке позиции.