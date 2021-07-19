Итальянский болельщик сделал татуировку, на которой Кьеллини оттаскивает Саку от трофея Евро-2020

Итальянский фанат после победы своей сборной в финале чемпионата Европы против Англии сделал яркую татуировку на руке. Об этом сообщает «Метарейтинг» (Белоруссия).

Отметим, болельщик отразил на своем плече момент, когда защитник итальянской сборной Джорджо Кьеллини ценой желтой карточки оттащил от мяча полузащитника англичан Букайо Сака, схватив его рукой за футболку. Фото данного момента стало популярным в сети.

Напомним, что сборная Италии стала чемпионом Европы во второй раз в своей истории. Первое чемпионство случилось в 1968 году, когда итальянцы в финале обыграли сборную Югославии (2:0 в переигровке).