Предстоящий чемпионат УПЛ вновь может изменить состав своих участников

Список участников украинской премьер-лиги может измениться. Об этом сообщает «Метарейтинг» (Украина).

По информации источника, есть вероятность, что вслед за «Олимпиком» элитный дивизион покинет «Рух». Если 19 июля «Рух» не согласится играть на «Арене-Львов» и вынужден будет прекратить выступление в УПЛ, то его в высшем дивизионе заменит «Волынь».

Среди команд, подававших документы на получение аттестата, дающего право выступать в УПЛ, у членов комиссии не было претензий только к «Волыни» и «Оболони».

Однако лучане, финишировавшие седьмыми, имеют преимущество, поскольку опередили «пивоваров» в турнирной таблице.

В случае, если «Волынь» после продолжительного перерыва вернется в элиту, то в Первой лиге одно место окажется вакантным, и тогда сложно будет избежать дополнительного матча между командами, занявшими третьи места в своих группах Второй лиги. Его победитель и повысится в классе.